De open brief werd verstuurd namens bovenstaande organisaties

Beste lezer,

We hebben de afgelopen weken samen heel veel meegemaakt. Bonaire ging op 18 maart in lockdown door het hoge aantal hoge besmettingen. We zaten eerst in risiconiveau 6 maar zijn nu naar risiconiveau 4 gegaan. Het aantal besmettingen is aanzienlijk gedaald omdat we ons als samenleving aan de regels hebben gehouden. Het goede nieuws is dat we hebben laten zien dat als iedereen zich inzet, we een verschil kunnen maken. We zijn bereid om offers voor onszelf en anderen te brengen.

De afgelopen weken hebben we het moeten doen zonder ontmoetingen met vrienden en familie. We konden niet met anderen sporten of naar de sportschool gaan. Ook konden we niet een biertje drinken met vrienden bij de snack of gezellig met een groep gaan eten in een restaurant. De gelovigen onder ons konden niet fysiek naar hun missen of diensten. We leerden om vanaf 21:00 uur binnen te blijven en raakten gewend aan de uitgestorven straten. Soms waren we stil en verdrietig omdat het coronavirus mensen uit ons midden had weggerukt.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel mensen werkloos geworden. Veel gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. In deze moeilijke tijden waren er gelukkig mensen die zich van hun beste kant lieten zien. Bijvoorbeeld de vrijwilligers die eten hebben gekookt voor mensen die anders een warme maaltijd moesten missen. Daarnaast waren er bedrijven en personen die voedselpakketten hebben gedoneerd aan schoolkinderen en families die dat nodig hadden.

Ondernemers, cafés, hotels en restaurants hebben het ook zwaar gehad. Het water staat bij velen van hen tot aan de lippen. Sommigen moesten hun zaak noodgedwongen sluiten. Bij anderen lukte het om ondanks de crisis op een creatieve manier hun diensten en producten aan te bieden, zoals het aanbieden van take-out maaltijden. Hierbij hielden ze goed rekening met de 1,5 meter afstand.

De afgelopen maanden hebben we één ding geleerd: namelijk dat we elkaar nodig hebben om uit de crisis te komen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Bonaire beter beschermd is tegen het coronavirus. Dat kan als we ons laten vaccineren. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen in onze samenleving. De zorg zal minder overbelast raken en mensen van buitenaf kunnen Bonaire weer bezoeken. Onze economie is voor een groot deel op het toerisme gebaseerd, daarom willen we de toeristen graag weer ontvangen.

Ons geduld is de afgelopen maanden vaak op de proef gesteld, maar pasenshi ta gana gloria i union ta hasi forsa!

Stay safe!

