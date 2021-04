11 Gedeeld



KRALENDIJK – Bonaire telt vandaag nog steeds zestien actieve gevallen. Uit de 11 testen is er eentje positief teruggekomen en er is één hersteld. Drie Bonairianen liggen nog met COVID-19 in het ziekenhuis. Van wie één in Aruba voor verdere medische zorg.

Het aantal personen op Bonaire dat eenmaal is geprikt staat op meer dan 12.300, ruim 5100 mensen zijn volledig gevaccineerd.

