ORANJESTAD – De directies van de zes commerciële luchthavens van Caribisch Nederland gaan in de toekomst beter samenwerken. Tijdens een virtuele ceremonie ondertekenden de directeuren gisteren een samenwerkingsovereenkomst. Met de handtekeningen werd de “Dutch Caribbean Cooperation of Airports” (DCCA) geformaliseerd.

DCCA heeft als doel om de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven te verbeteren. Luchthavens helpen elkaar daarbij door wederzijdse bijstand en efficiënte informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en het delen van expertise te vergemakkelijken. Ze verwachten samen schaalvoordelen te behalen op sleutelelementen als innovatie, duurzaamheid, regelgeving, veiligheid en beveiliging, gezondheidsuitdagingen voor luchthavens, noodhulp / respons, economisch duurzame, stabiele en betaalbare luchtverbindingen en onderhoud, infrastructuur en projectbeheer.

In de huidige tijden van crisis, wordt elke luchthaven in de wereld geconfronteerd met grote uitdagingen. De leiders van de luchthavens van Saba, Sint Eustatius, Sint maarten, Bonaire, Curaçao en Aruba vinden dat deze historische gebeurtenis daardoor van nog grotere betekenis is. Zij kijken allen uit naar het bereiken van de beoogde doelstellingen door middel van wederzijdse bijstand en samenwerking.

Tijdens de ondertekeningsceremonie hebben de directeuren ook afgesproken om aan een roadmap te gaan werken met als doel om van de Caribische regio een koploper te maken in het testen en stimuleren van elektrisch vliegen als de volgende generatie in de luchtvaart.

