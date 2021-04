KRALENDIJK – Bonaire is momenteel omringd door buien en onweersbuien. Temperatuur is op dit moment rond de 23 – 25 graden. Regen en onweer komt vanuit het zuiden en zou kunnen leiden tot hevige regenval, onweer en mogelijke harde wind, een wind revearsal is niet uitgesloten! Het blijft ons weer in de komende 24 tot 48 uur beinvloeden.

Foto’s – ABC Online Media – Melanie Zandwijk

Lees ook: