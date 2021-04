Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft besloten om de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen uit te stellen. Door de al bekende reden kan de uitreiking niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier. De onderscheidingen worden op een later tijdstip overhandigd.

Nadat de commissie die over de onderscheidingen beslist, de ingeleverde stukken heeft behandeld, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de volgende erkenningen toegekend.

De personen die zijn onderscheiden zijn Mevr. Maria Johanna (Riet) Sealy-Clappers als Ridder in de orde van Oranje Nassau. Dhr. Edwin (Win) Pablo Andres Emerenciana als Ridder in de orde van Oranje Nassau, Dhr. Reynolds (Nolly) Amable Oleana als Ridder in de orde van Oranje Nassau, Mevr. Henna Ignacia Winklaar als Ridder in de orde van Oranje Nassau, Dhr. Oswin Ciprianus Cristina als Lid in de orde van Oranje Nassau, Mevr. Janice Baillie-Huckaby als Lid in de orde van Oranje Nassau.

Een dank gaat uit naar de commissie Koninklijke Onderscheidingen en felicitaties voor alle onderscheidde personen.

Lees ook: