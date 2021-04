Het Wereld Natuur Fonds, STINAPA, Sea Turtle Conservation Bonaire en the Dutch Caribbean Nature Alliance maken zich grote zorgen over de plannen van de Nederlandse overheid voor een nieuwe aan te leggen los- en overslag plaats voor ruwe stookolie in het Willem Alexander mariene reservaat op Bonaire. De bouw van deze pier zal één van de gezondste koraalriffen van Bonaire onherstelbaar beschadigen, schrijft Nature Today.

De Nederlandse overheid en Bonaire zoeken naar oplossingen om de elektriciteitsvoorziening op het eiland te verzekeren. Een structurele oplossing voor de energievoorziening moet echter ook een duurzame oplossing zijn. Daarin moet vooral worden gekeken naar zonne- en windenergie, aldus de organisaties.

Kraamkamers voor de natuur

In de koraalriffen leven bijzondere dieren, zoals zeeschildpadden en haaien. Allerlei soorten vis groeien op tussen het koraal. De zee rond Bonaire is één van de oudste beschermde zeegebieden ter wereld. Hierdoor is het koraal nog in relatief goede staat. Toch zijn er zorgen. Vervuiling en verstoring door menselijke activiteiten, en de invloed van klimaatverandering brengen het voortbestaan van koraalriffen in gevaar.

Duurzame energie en onderzoek naar alternatieven

Bonaire heeft in het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland (NMBP-CN) 2020-2030 vastgelegd dat de druk op het koraal verminderd moet worden zodat de huidige koraalriffen zich kunnen herstellen. De organisaties willen dat natuurwaarden meegewogen worden in nieuwe infrastructurele ontwikkelingen, ook als hier extra kosten mee gemoeid zijn. Er zijn diverse alternatieven mogelijk om de brandstofvoorziening van Bonaire veilig te stellen.

Gezamenlijk roepen de organisaties de Nederlandse overheid op om de locatie van de huidige plannen te heroverwegen en prioriteit te geven aan het gebruiken van reeds bestaande infrastructuur. Daarnaast vragen we om meer te investeren in een duurzame energievoorziening voor het eiland.

Haakse plannen

De plannen staan in schril contrast met de beloofde bescherming van het koraal. In 2019 adopteerden staatssecretarissen Raymond Knops en Tamara van Ark een stukje koraalrif. In april 2020 trok minister Carola Schouten nog ruim zeven miljoen euro uit om het koraal op de Cariben te beschermen. In oktober 2020 deed premier Rutte zelfs nog een duit in het zakje op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties. “We werken aan de bescherming van de koraalriffen die zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit”, zei hij toen.

Tekst: WWF Nederland

