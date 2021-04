KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire lanceert in samenwerking met BONHATA en het Openbaar Lichaam Bonaire het certificeringsprogramma ‘Bonaire Friendly Safety Seal’ (BFSS) op het eiland. Dit nieuwe programma helpt om bezoekers van Bonaire een geruststellend gevoel te geven ten aanzien van hun gezondheid en veiligheid gedurende hun verblijf, en eveneens een gevoel van bescherming aan de lokale bevolking te bieden.

Het doel van het BFSS is om op het hele eiland de hygiëne- en veiligheidsprotocollen te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle lokale toerisme-gerelateerde bedrijven voldoen aan de vereiste normen om gecertificeerd te worden via het nieuwe certificeringsprogramma.

Om erkend te worden en de BFSS te verkrijgen, moeten bedrijven zich houden aan verschillende protocollen, beleidsregels en een nadere inspectie ter plekke. Na goedkeuring van de beoordelaars ontvangen bedrijven het officiële gouden BFSS-zegel dat in het bedrijf zichtbaar kan worden opgehangen en ook wordt getoond op online platforms van TCB.

De lancering van het BFSS-programma staat gepland om in mei 2021 plaatsvinden, beginnen met trainingssessies voor de beoordelaars, gevolgd door een pilotprogramma waarbij we uit elke categorie één bedrijf zullen aanmoedigen om deel te nemen. Er zijn 10 verschillende categorieën waaruit bedrijven kunnen kiezen: accommodaties, casino’s, autoverhuur, touroperators, watersportexploitanten, taxi’s, restaurants, foodtrucks, winkels en spa/salons.

Recovery Plan

Het BFSS is een project dat voortvloeit uit het Tourism Recovery Plan en wordt gecoördineerd en uitgevoerd door TCB. Het BFSS-programma is ontwikkeld door TCB en geaccrediteerd en erkend door Qesh Services, een bedrijf met meer dan 20 jaar professionele ervaring in het implementeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

De tijdlijn van het project bevindt zich momenteel in de laatste fase van het opzetten van het programma. Volgende week wordt door TCB bekend gemaakt hoe en waar bedrijven zich kunnen aanmelden om deel te nemen in het BFSS-programma.

