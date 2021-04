160 Gedeeld

Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, heeft in een toespraak aan de bevolking zijn teleurstelling geuit over het gedrag van velen op vrijdagavond. Vrijdagavond 24 april was de eerste avond dat horecagelegenheden weer open konden gaan en dat de avondklok en het alcoholverbod waren opgeheven. Rijna zegt erg teleurgesteld te zijn dat vele mensen misbruik hebben gemaakt van de nieuwe situatie waar Bonaire zich nu in bevindt.

Jongeren zijn vrijdagavond in grote groepen bij elkaar gekomen zonder daarbij de anderhalve meter afstand te houden. Er waren veel dronken mensen op straat en de muziek werd te luid afgespeeld.

“Ik begrijp de behoefte om vrij te zijn en andere mensen te ontmoeten. Maar wat gisteren is gebeurd is te erg voor woorden. Het is onaanvaardbaar en niet acceptabel.” Aldus Rijna.

Luister naar de verklaring in het Papiaments en daarna in het Nederlands: