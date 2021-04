Foto: Selibon Bron: Facebook

KRALENDIJK- In de weekenden van de maand mei plaatst Selibon vier stortcontainers op verschillende plaatsen in Belnem. Bewoners van de wijk kunnen hun grofvuil gratis in de stortcontainers gooien. Heb je oude meubelstukken, speelgoed, kapotte machines, snoeiafval, dozen of ander grofvuil wat je kwijt wilt? Je kunt je een rit naar de landfill besparen en jouw vuil in de wijk wegbrengen.

De volgende weekenden staan de containers in de wijk Belnem:

Vrijdag 7 mei tot en met Zondag 9 mei Vrijdag 14 mei tot en met Zondag 17 mei Vrijdag 21 mei tot en met Zondag 23 mei Vrijdag 28 mei tot en met Zondag 30 mei

De bewoners van de wijk worden middels een brief op de hoogte gebracht van de locatie van de voor hen dichtstbijzijnde stortcontainer.

