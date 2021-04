De tankfaciliteit op de Flamingo Luchthaven. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Op Bonaire betaalt Jan Modaal de rekening voor goedkope brandstof die aan buitenlandse vliegmaatschappijen wordt geleverd. Dat stelde eilandsraadslid Clark Abraham van de Democratische Partij (PDB) donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst van de diverse Raadscommissies die de Eilandsraad rijk is. Daarbij stond, onder meer, de situatie van overheidsbedrijf Oil Trading Bonaire (OTB) op de agenda.

OTB lijdt al jaren stevig verlies. Alleen de afgelopen drie jaar al werd al bijna 750.000 dollar cumulatief verlies geleden op de operatie, die voornamelijk het doel heeft op de luchthaven vliegtuigen af te kunnen tanken.

De situatie is inmiddels zó nijpend dat verbeteringen aan de installaties, nodig om de brandveiligheid te kunnen garanderen, niet door OTB zelf kunnen worden betaald. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) moest daarvoor dan ook stevig in de buidel tasten, terwijl ook de Rijksregering een duit in het zakje heeft gedaan.

Goedkoop

Het probleem zit hem met name in het feit dat OTB maar een schamel bedrag van 6000 dollar per maand in rekening brengt aan de luchthaven voor de brandstoffaciliteit. Het daarmee verdiende bedrag van amper 72.000 dollar per jaar is, zo gaf president commissaris van OTB accountant Freddy Curiël -na enige aandringen- toe, bij lange na niet kostendekkend. Bij aanvullende vragen van Abraham, moest Curiël ook toegeven dat OTB voor haar inkomsten bijna compleet afhankelijk is van de extra heffing die automobilisten op het eiland betalen voor elke liter benzine of diesel die zij tanken. De inkomsten die daarmee gegenereerd worden zijn nauwelijks genoeg om het salaris van de directeur van OTB en administratieve kosten te betalen, maar bij lange na niet toereikend voor het doen van onderhoud of vervangingsinvesteringen.

“Dus ik moet het zo zien dat de gewone man op Bonaire, die zijn auto tankt in feite zorgt dat Bonaire goedkoop brandstof kan leveren aan bijvoorbeeld de KLM?” vroeg Abraham enigszins cynisch. Curiël kon niet ontkennen dat het daar, in de huidige situatie, de facto wel op neerkomt.

BBT

De meningen over wat er met OTB moet gebeuren lopen sterk uiteen. Nadat Bonaire Brandstof Terminals (BBT) door de Nederlandse overheid wordt opgericht, zou OTB -naar wat wel wordt beweerd- een stille dood moeten sterven. Abraham en zijn partij zijn het niet met die benadering eens. “Ik vraag me af waarom een geherstructureerd en anders opgezet OTB niet gewoon het werk zou kunnen doen dat BBT nu zal moeten gaan doen”, zegt Abraham daarover in gesprek me Bonaire.nu.

OTB kwam 2 jaar geleden negatief in het nieuws toen bleek dat de toenmalige directeur zichzelf flinke bedragen uitbetaalde, waarvoor (nog) geen formele goedkeuring bestond. Betrokkene, S.B, werd door de rechter dan ook schuldig bevonden aan fraudeleus handelen.

