KRALENDIJK – Op maandag 19 april werden 12 processen-verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok. Tijdens de controle op de avondklok werden 3 personen, na een korte achtervolging, aangehouden.

Het betreft de mannen met initialen F.A. van 23 jaar, D.R.D.B. van 31 jaar en J.B. van 28 jaar. Ze werden aangehouden voor het overtreden van de avondklok, voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor het vertonen van zeer gevaarlijk rijgedrag. De auto werd in beslag genomen.

Op woensdag 21 april werd er 1 proces-verbaal gegeven voor overtreding van de noodverordening (alcoholconsumptie op straat) en 1 proces-verbaal voor overtreding van de avondklok.

Donderdag 22 april werd tijdens controle van een voertuig op de Kaya Korona is een kleine hoeveelheid marihuana in beslag genomen. De bestuurder kreeg ook een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok. Dezelfde avond omstreeks 22.30 uur werd een minderjarige met initialen A.J.R. van 15 jaar aangehouden voor vernieling en baldadigheid. De minderjarige jongen had, onder andere, voertuigen van de Kmar, politie en een beveiligingsbedrijf bekogeld met stenen vanaf het dak van een gebouw aan de Kaya Gilberto F. Croes.

