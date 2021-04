11 Gedeeld

Sunbelt Realty is sinds 1993 het toonaangevende makelaarskantoor van Bonaire en bemiddelt in de verkoop, verhuur en ontwikkeling van onroerend goed op Bonaire. Wij onderscheiden ons door onze servicegerichte en deskundige aanpak.

Wij zoeken een Assistent Makelaar die 40 uur per week de volgende taken zal uitvoeren:

Verzorgen verkooppresentaties verkoopobjecten

Waardering onroerend goed

In- verkoop met name onroerend goed

Doen van bezichtigingen

Verkoopadvies en bemiddeling

Aankoopadvies en bemiddeling

Voeren van onderhandelingen

Interpreteren koopaktes en andere relevante documenten

Wij verwachten de volgende kwaliteiten van kandidaten:

HBO opleiding commercieel/economisch

A-RMT registratie is een pré

Goede beheersing in woord en geschrift van het Nederlands, Engels en Papiamentu

Goede beheersing van alle Microsoft Office applicaties

Servicegerichte en representatieve persoonlijkheid

In bezit van rijbewijs B

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving met gepaste beloning. Kandidaten voor deze functie worden uitgenodigd uiterlijk 15 mei 2021 een curriculum vitae met begeleidende brief te sturen naar: Sunbelt Realty NV, ter attentie van Corine van der Hout, directeur, Kaya Grandi 41, Bonaire of naar: [email protected].