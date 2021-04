215 Gedeeld

KRALENDIJK – Er zijn vandaag geen nieuwe coronabesmettingen op Bonaire geregistreerd. Wel zijn er zes personen genezen, daarmee telt het eiland nog 28 actieve cases.

Er is vandaag uit 14 testen, geen enkele nieuwe positieve test teruggekomen. Er zijn op Bonaire nog wel 5 ziekenhuisregistraties. Een persoon ligt op Aruba in het ziekenhuis en een patiënt in Colombia.

