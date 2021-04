KRALENDIJK – Het aantal vemogensdelicten op Bonaire is in 2020 met 20 procent gedaald. De daling past in de trend vanaf 2017. Inbraken in auto’s nam 32 procent af. Inbraken in hotels, resorts en vakantieappartementen daalde zelfs met 80 procent.

Geweldsdelicten namen vorig jaar vier procent toe. Verreweg de meeste geweldsdelicten, negentig procent, gaan over bedreiging, mishandeling en huiselijk geweld.

Inbraak toeristenaccommodatie laat een daling van 80% zien

Diefstallen uit auto’s is gedaald met 32%

De totale geweldsdelicten op Bonaire laten in 2020 een stijging van 4% zien

In 2019 zijn er in totaal 8 overvallen geregistreerd(-43%)

Er is een moord gepleegd en er waren 3 pogingen

Het aantal verkeersongelukken op Bonaire is in 2020 met bijna 13 procent gedaald. Bij de 1096 ongelukken in 2020 vielen 182 gewonden en drie doden. De terugval van 162 ongelukken zit vooral in de meldingen met blikschade. Want het aantal gewonden liep met 182 nauwelijks terug. En er vielen drie doden, dat was in 2019 nog maar een.

