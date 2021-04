40 Gedeeld

Vanuit het KPCN ondertekende de korpschef J.R. Rosales het agreement en politiechef Jannine van den Berg ondertekende namens Nederland het agreement.

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft samen met Politie Nederland en INTERPOL op 12 april 2021 een nieuwe, grote stap gezet in onze internationale samenwerking. De overeenkomst zorgt dat de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu rechtstreeks via de verbindingen van INTERPOL in contact staat met het hoofdkwartier in Lyon en politiecollega’s in bijna de hele wereld. Hierdoor kunnen onze politiecollega’s van KPCN zelf de databanken van INTERPOL raadplegen en voeden en op een beveiligde manier wereldwijd informatie uitwisselen.

INTERPOL is een wereldwijde organisatie waar 194 lidstaten bij zijn aangesloten. Elke lidstaat heeft een National Central Bureau (NCB). De NCB’s onderhouden de communicatie met het hoofdkantoor en de andere NCB’s en zijn het single point of contact voor alle handhavingsdiensten.. In Nederland is dit het NCB The Hague, wat is ingericht bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC). In Caribisch Nederland wordt nu voor het eerst een sub-NCB geopend. Dit sub-NCB valt onder de verantwoordelijkheid van het NCB The Hague.

De wens voor een sub-NCB voor Caribisch Nederland bestond al lange tijd bij het KPCN. Plaatsvervangend korpschef Ronald Zwarter en Melvin Sint Jago als hoofd van de informatieafdeling binnen het KPCN werkten in afstemming met INTERPOL NCB The Hague aan de feitelijke realisatie. ‘De Caribisch Nederlandse eilanden hadden nog geen directe aansluiting met de data van INTERPOL. Hierdoor konden wij geen “directe zoekslagen naar personen” uitvoeren’, legt Melvin uit. ‘Voor onze internationale informatie naar criminelen waren wij soms afhankelijk van vele externe partijen. Door de oprichting van ons eigen sub-NCB is er een tussenschakel uit dit proces gehaald en dat bevordert natuurlijk de snelheid én verbetert daarmee de internationale opsporing.’

‘Met deze INTERPOL-aansluiting kunnen we criminelen, terroristen en andere ongewenste personen of criminele groeperingen sneller signaleren en effectiever aanpakken en hierdoor zowel het Caribisch deel van het Koninkrijk als Europees Nederland nog veiliger maken’, aldus Jose Rosales Korpschef van het KPCN.

Contact met INTERPOL

Speciaal getrainde intel-collega’s van het Korps Politie Caribisch Nederland gaan binnen het sub-NCB aan de slag. Zij vormen de verbinding tussen INTERPOL, het NCB The Hague en de handhavingsdiensten op de Caribisch Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de toekomst is de ambitie om de ontsluiting met INTERPOL door te trekken naar de grensposten van de Caribisch Nederland, zodat ook de Koninklijke Marechaussee in- en uitgaande reizigers kunnen bevragen tegen de INTERPOL-databases.

Lees ook: