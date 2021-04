Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij daar met je administratieve vaardigheden je steentje aan bijdragen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Voor het team op Bonaire zoeken wij een enthousiaste, bevlogen collega in de functie van:

Medewerker Zorgadministratie (standplaats Bonaire voor 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Je biedt collega’s ondersteuning bij de verwerking van cliëntgegevens, zoals in het geval van inschrijvingen of mutaties. Daarbij voer je controles uit en signaleer je knelpunten.

Je verwerkt in- en uitgaande correspondentie met betrekking tot cliënten.

Je bewaakt de volledigheid van de cliëntgegevens en het cliëntendossier. Indien nodig zet je hierop acties uit.

Je plant cliëntcontacten. Daarbij bewaak je de agenda van de collega’s.

Je bereidt cliëntbesprekingen voor op administratief gebied en notuleert tijdens de besprekingen. Ook ondersteun je op deze wijze de behandelstaf van MHC.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de administratieve processen.

Je neemt deel aan relevante werkoverleggen.

Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren werkervaring.

Je hebt kennis van administratieve processen ter verwerking van (cliënt)gegevens.

Je hebt actuele kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Globale kennis van gebruikelijke behandelmethoden in de GGZ is een pré.

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend. Het beheersen van Engels, Spaans en Papiamentu is een pré.

Daarnaast kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken, ben je representatief en beschik je over doorzettingsvermogen.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek varieert van licht, enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Op Bonaire bieden we een breed aanbod voor onze cliënten:

Zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek vanuit de F-ACT methodiek.

Centrum “Nos Perseveransia” waar op verschillende leefgebieden herstelondersteunende zorg wordt verleend als onderdeel van de behandeling bij MHC.

Forensische (verslavings)zorg.

Een behandelaanbod gericht op psychische, psychiatrische en psychosomatische klachten.

Een behandelcentrum (Hi5) dat zich richt op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie.

Praktijk ‘Resilensia’ waar zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met lichte tot matige problematiek van zorg worden voorzien.

Organisatie: Wat bieden wij?

De inschaling is op basis van ervaring en kennis op FWG 35 minimaal $ 2.097,- en maximaal $ 2.828,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 14 mei 2021 naar [email protected]. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Marcelino Mauricio, manager Bonaire, + 599 7961011.

