Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lanceert zijn nieuwe website. Nu kan er online een afspraak worden gemaakt bij Burgerzaken om een geboorte door te geven of een paspoort of rijbewijs aan te vragen. Ondernemers kunnen ook hun vergunningen via deze nieuwe website aanvragen. De website staat vol met Papiamentstalige en Nederlandstalige informatie. Ook kan de website op de tablet en mobiele telefoon worden geopend en deze is makkelijk te gebruiken. Bewoners hebben toegang tot alle thema’s die zij belangrijk vinden.

De inhoud is actueler, de structuur is moderner en de bezoeker heeft toegang tot de meeste servicediensten van het OLB. Deze nieuwe website biedt inwoners mogelijkheden die ze vroeger niet hadden. Als iemand een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) nodig heeft, kan dit heel makkelijk digitaal worden aangevraagd. Toeristen op Bonaire kunnen op de website informatie lezen over de cultuur van Bonaire.

“In de toekomst kunnen alle bezoekers van de website van het OLB inloggen om de status van hun aanvragen te volgen. Als u een aanvraag doet voor een paspoort kan de status hiervan online bekeken worden. Het doel is dat inwoners en ondernemers volgend jaar zelf al hun aanvragen digitaal doen”. Ze heeft verantwoordelijke gedeputeerde Hennyson Thielman gezegd.

Digitalisering wordt met de dag belangrijker op Bonaire. Binnenkort komt het OLB met het programma Digitale Inclusie. Dit programma is bedoeld voor de mensen die niet zo handig zijn met het gebruik van de computer, mobiele telefoon of met het internet. Een onderdeel van het programma is hoe goed gebruik te maken van de computer, mobiele telefoon of van het internet. Iedereen kan hulp krijgen bij de verschillende buurthuizen om van deze digitale ontwikkelingen te kunnen genieten.

De website wordt het digitale loket van het OLB dat 24 uur per dag open is. Onze inwoners kunnen hun zaken digitaal regelen. Bezoek de website: www.bonairegov.com.

