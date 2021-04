KRALENDIJK – Op dinsdag 27 april organiseren drie goede doelen een Radiothon bij twee radiostations op Bonaire. Dit doen zij om geld in te zamelen voor de Voedselbank en Voedsel op school Bonaire.

Door de coronacrisis hebben veel gezinnen het moeilijker om rond te komen. Via donaties aan de Voedselbank en Voedsel op School willen zij families ondersteunen door voedselpakketten ter beschikking te stellen. Met deze donaties kunnen deze stichtingen meer gezinnen helpen.

Doe mee met de Radiothon op Breezy FM en Mega Hit FM op dinsdag 27 april 2021, doneer op de bankrekening of kom naar de drive thru. Doneer contant geld en/ of lang houdbare etenswaren vanuit het comfort van uw auto of via bankrekening: MCB 416.401.06 Op naam van Kiwanis Club van Kralendijk, Bonaire, Gebruik Radiothon als omschrijving.

