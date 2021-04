104 Gedeeld

Midden Danielle Geenevasen, links Felix Greving van Fundashon Mariadal, rechts David Rietveld, general manager van Delfins.

Kralendijk- Het Delfins Beach Resort heeft nu enkele weken ervaring als Zorghotel. Sinds begin april hebben zij een aantal bewoners van Kas di Kuido, het verpleegtehuis van Fundashon Mariadal, ondergebracht. Daarna volgde er een zorggast van het ziekenhuis.

In diverse studio’s zijn de zogenaamde hoog-laag bedden geplaatst, waardoor de kamers geschikt zijn om de ouderen van Bonaire te verzorgen. Bij de bouw van deze kamers werd reeds rekening gehouden met de komst van rolstoelen.

De samenwerking tussen Delfins en Fundashon Mariadal is langzaam opgebouwd: het hotel verzorgt ook al enige tijd de huisvesting van verpleegkundigen, technici en doktoren. Ook de piloten en verpleegkundigen van Fundashon Mariadal-partner air ambulance Sarpa zijn al geruime tijd gasten.

Toekomst

Volgens Delfins wordt nog gewerkt aan uitbreiding van de faciliteiten. “Het is onze ambitie om zorggasten uit andere landen te ontvangen welke in het ziekenhuis van Bonaire terecht kunnen voor behandeling. Hierbij kun je dan denken aan dialyse patiënten of de recovery na orthopedische chirurgie”, aldus Delfins in een persverklaring.

Delfins is enthousiast over de samenwerking met het ziekenhuis. Het bedrijf heeft twee teamleden aangewezen om het project te begeleiden. Zowel Danielle Geenevasen als Niels Sevenhuizen hebben een achtergrond in de zorg.

