KRALENDIJK – Er zijn vandaag uit 27 testen, drie nieuwe positieve testen naar voren gekomen. Vier mensen zijn beter verklaard waardoor het aantal actieve cases nu op 50 komt. Het aantal personen in het ziekenhuis is gelijk gebleven. Er liggen op Bonaire nog 5 mensen in het ziekenhuis. Een persoon ligt op Aruba in het ziekenhuis en een patiënt is overgebracht naar Colombia.

