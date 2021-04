18 Gedeeld

Op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao is het vaccinatieproces tegen Covid-19 in volle gang. In dit artikel lees je hoeveel mensen al een eerste prik hebben gehad en hoeveel mensen inmiddels volledig gevaccineerd zijn. Ook het aantal mensen dat zich geregistreerd heeft voor vaccinatie per eiland vind je terug in het artikel.

Aruba

In totaal hebben er zich nu 51.400 mensen op Aruba geregistreerd voor vaccinatie.

Op Aruba zijn nu 43.945 mensen die hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 hebben ontvangen. Van deze groep hebben 16.434 mensen ook al een tweede prik gehad en zijn dus volledig gevaccineerd.

Bonaire

Op Bonaire hebben zich inmiddels 11.585 mensen aangemeld voor vaccinatie tegen Covid-19.

Op Bonaire zijn nu 11.248 mensen die hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 hebben ontvangen. Van deze groep hebben ook al 4.140 mensen hun tweede vaccin gehad en zijn dus volledig gevaccineerd.

Curaçao

Op Curaçao hebben zich 71.592 mensen aangemeld voor vaccinatie tegen Covid-19.

Inmiddels hebben op Curaçao 60.601 mensen een eerste vaccinatie gehad. Van deze groep zijn er ook al 15.160 mensen die een tweede prik hebben gehad, zij zijn inmiddels volledig gevaccineerd.

Lees ook: