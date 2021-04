BIT-lab in afgelopen juni in gesprek met Nina Den Heyer

Kralendijk – Jongeren op Bonaire willen beter worden gehoord worden in Den Haag. Het Innovation and Technology Lab (BIT-lab) waaraan zo’n 40 Bonairiaanse (ex)studenten zijn verbonden, stuurde afgelopen zondag twee brieven naar de Tweede Kamer, de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en naar informateur Tjeenk Willink.

De jongeren willen graag zien dat het nieuwe kabinet een bewindspersoon aanwijst die zich met de BES-eilanden bezighoudt. Ook willen ze een vertegenwoordiger in Nederland voor Bonairiaanse studenten en een jongerenambassadeur die zorgt dat jongeren meer inspraak krijgen in de lokale politiek.

“Wij willen nu eindelijk een “seat at the table” want wij moeten de gevolgen van besluiten die vandaag genomen worden, morgen dragen. Dit is ook waarom wij gestart zijn met BIT-lab om ideeën van jongeren te verzamelen en samen met de Tweede Kamer en ministeries te werken om veranderingen te implementeren op Bonaire.” Aldus de schrijvers van de brieven.

Hieronder kun je beide brieven lezen:

Brief aan Commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief aan Informateur