KRALENDIJK – Tussen vrijdag en zondag werden door de politie en handhavers in totaal 46 processen- verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok en samenscholing. Met name vrijdagavond was het druk op straat, er werden toen 31 processen-verbaal gegeven. Ook kregen drie automobilisten een proces-verbaal voor het rijden onder invloed.

Op zaterdagavond tijdens de controles op de avondklok werd een man aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES. Tijdens zijn aanhouding kwamen twee dames zich hiermee bemoeien. Een dame werd aangehouden wegens mishandeling van een politieagent en voor poging tot doodslag omdat zij een auto richting een politieagent dirigeerde. Een tweede dame werd aangehouden wegens bedreiging. Gedurende de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost.

Ook zondag werd een aanhouding verricht op de Kaya Korona tijdens de controle op naleving van de avondklok. De aanhouding was voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en wegens het beledigen van een ambtenaar in functie.

Een eigenaar van een knoek in de omgeving van Rincon kreeg een proces-verbaal voor samenscholing; er was een groep van 40 à 50 man aanwezig. Ze renden allemaal weg bij aankomst van de politie.