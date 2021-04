7 Gedeeld

Het vliegverkeer richting Bonaire, Aruba en Curaçao kan last ondervinden van de as van de uitbarstende vulkaan Le Soufriere. Dat zegt de Meteorologische Dienst van Curaçao. Het is voor het eerst dat as in een wolkenformatie richting de eilanden komt.

Reden is de veranderende windrichting. Het gebied met as trekt ten noorden van de ABC-eilanden langs. Behalve voor het vliegverkeer wordt er geen overlast verwacht op land.

De Soufrìere is nog steeds actief. Gisteren rond vijf uur ‘s middags was er opnieuw een eruptie, waarbij de asmassa als een grijze wolk naar het westen dreef.