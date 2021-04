KRALENDIJK – De Stichting Lezen & Schrijven Bonaire organiseert in de week van Dia di Rincon een Summerschool voor leerlingen van ISK en leerlingen van groep 8 die nog een extra zetje in de Nederlandse taal nodig hebben.

Tijdens deze week worden de leerlingen goed mogelijk voorbereid in het begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De Summerschool wordt verzorgd door leraren onder leiding van juffrouw Jane. Door de Coronamaatregelen bestaan de groepen uit maximaal 10 leerlingen.

In de ochtend werken de leerlingen op de computer, oefenen met spreken, doen spelletjes en kijken video’s. In de middag gaat de groep op excursie, sporten en spelletjes doen. Alles in het Nederlands.

De klassen zijn tijdens de meivakantie van maandag 26 april tot en met vrijdag 30 april 2021, van 8.00 uur tot 16.00 uur bij het MBO gebouw op Kaya Korona 4. De Summerschool is speciaal voor leerlingen van ISK en leerlingen van groep 8 van de basisschool. Je kunt je aanmelden voor de Summerschool door je bij jouw leerkracht op te geven en aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren.