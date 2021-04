Kralendijk – Om het aantal vaccinaties te verhogen, is het van vrijdag 16 april tot en met 30 april mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik te halen bij Sentro Deportivo Jorge Nicolaas en Fundashon Mariadal.

Doordeweeks kunnen inwoners van maandag tot en met vrijdag van 17:30 -19:30 bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas zonder afspraak een eerste prik krijgen. Op zaterdag 24 april is dat mogelijk van 09:00 -11:30 uur en van 13:00 – 17:30. Zondag 25 april kunnen burgers van 09:00 – 11:30 en van 13:00 – 16:30 de eerste prik halen.

Bij Fundashon Mariadal kan men van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 14:00 de eerste coronaprik zonder afspraak halen. Voor alle priklocaties geldt dat mensen die al een afspraak hadden, niet naar de vrije inloop kunnen om de eerste prik te halen. Iedereen die naar de vrije inloop gaat, moet een geldig sédula of paspoort meenemen. Bij verkoudheid is het advies om niet naar de vrije inloop te komen, thuis te blijven en 0800 0800 te bellen voor een coronatest. Bedrijven, kantoren, organisaties en verenigingen die zich als groep willen vaccineren, kunnen dat aanmelden bij 0800 0900. De priklocatie bij Fundashon Mariadal is daar heel geschikt voor. Bij de aanmelding kan men doorgeven of een groepsfoto na afloop gewenst is.

Van 19 tot en met 30 april kunnen buurtbewoners in hun sentro di bario de eerste coronaprik zonder afspraak halen. In Rincon kunnen mensen bij Cocari langs. Buurtbewoners van Nikiboko kunnen naar sentro di bario Tera Cora. Buurbewoners in Amboina, Antriol, Nort’i Saliña en Tera Cora kunnen in hun buurtcentrum de prik halen. Hier volgt een overzicht van de priklocaties en de tijden voor de vrije inloop.

Fundashon Mariadal

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 14.00 uur.

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Zaterdag 17 april Sportcomplex 17.30 – 19.30 uur Iedereen eerste prik

Zondag 18 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur Iedereen eerste prik, 13.00 – 16.30 uur Iedereen eerste prik

Wijkbewoners

Maandag 19 april Sentro di bario Tera Cora 10.30 – 13.30 uur

Dinsdag 20 april Sentro di bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30 uur

Woensdag 21 april Cocari, Rincon 10.30 – 13.30 uur

Donderdag 22 april Sentro di bario Amboina 10.30 – 13.30 uur

Vrijdag 23 april Plasa Chicu Goeloe, Antriol 10.30 – 13.30 uur

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Zaterdag 24 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur iedereen eerste prik, 13.00 – 17.30 uur iedereen eerste prik

Zondag 25 april Sportcomplex 09.00 – 11.30 uur Iedereen eerste prik, 13.00 – 16.30 uur Iedereen eerste prik

Wijkbewoners

Maandag 26 april Sentro di bario Tera Cora 10.30 – 13.30 uur

Dinsdag 27 april Sentro di bario Nort’i Saliña 10.30 – 13.30 uur

Woensdag 28 april Cocari, Rincon 10.30 – 13.30 uur

Donderdag 29 april Sentro di bario Amboina 10.30 – 13.30 uur

Vrijdag 30 april Plasa Chicu Goeloe, Antriol 10.30 – 13.30 uur