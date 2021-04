Bonaire is te zien vanaf 19 april

KRALENDIJK – Bonaire zal in de spotlight staan in Verenigde Staten in de maand van april, wanneer de populaire en nationaal gesyndiceerde ochtendshow ‘Live with Kelly and Ryan’ een reis naar de bestemming en een verblijf in Harbour Village biedt als een prijs in het “Trivia Wheel” segment.

Tijdens dit iconische onderdeel bellen de hosts een thuiskijker live en vragen ze een trivia-vraag te beantwoorden om kans te maken op een reis. Als het wiel op de Bonaire prijsoptie landt, zal de show beelden van het eiland en Harbour Village uitzenden. Als de kijker correct antwoordt en de prijs wint, zullen de hosts het prijzenpakket beschrijven. Drie reizen naar Bonaire, samen met gasthotel Harbour Village, zullen vanaf maandag 19 april op het wiel verschijnen totdat alle drie prijzen gewonnen zijn.

De show, gepresenteerd door Kelly Ripa en Ryan Seacrest van “American Idol”, is momenteel de best beoordeelde ochtend talkshow tussen vrouwen in de leeftijd van 24-54 jaar en is ook de nummer één gesyndiceerde talkshow op televisie.

De opname van Bonaire en het resort is het resultaat van de inspanningen van Tourism Corporation Bonaire om het toerisme te herstellen in samenwerking met het in Noord-Amerika gevestigde PR-bedrijf Diamond Public Relations, dat de kans heeft gekregen om bekendheid te geven aan het eiland bij een betrokken nationaal publiek.

De show van een uur wordt uitgezonden om 9 uur op ABC en kan ook worden bekeken op www.kellyandryan.com.