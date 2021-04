KRALENDIJK – Vanaf vandaag zaterdag, 17 april 2021, is het Washington Slagbaai Park weer open voor het publiek. Helaas mag je er nog niet overnachten. Op maandag en dinsdag is het park gesloten, van woensdag t/m zondag van 8.00 – 17.00 uur kun je er van genieten. Let erop dat je vóór 13.00 uur het park betreedt. Maandag en dinsdag is het park gesloten. Het hoofdkantoor blijft ook nog even gesloten.