KRALENDIJK – Er zijn valse flessen whisky aangetroffen op Bonaire van het merk Johnnie Walker Black Label. De herkomst van deze flessen is niet te achterhalen.

De flessen Black Label waar vraagtekens bij kunnen worden gesteld zijn te herkennen aan een weg geschrapt batchnummer. Dit batchnummer is staat onderaan op de achterkant van de fles in het glas.

Op dit moment laat directie Toezicht & Handhaving onderzoek doen naar de inhoud van de vervalste flessen Black Label. Omdat het onduidelijk is wat in de flessen Black Label zit, is het advies om de whisky niet te drinken totdat duidelijk is of het product veilig is.