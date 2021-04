KRALENDIJK – Van de 28 binnengekomen testresultaten waren er 5 positief. Het aantal personen in het ziekenhuis is weer iets gedaald. Er verblijven nu in totaal 8 personen in het ziekenhuis door Covid-19. 6 personen in het ziekenhuis op Bonaire, 1 persoon op Aruba en 1 in Colombia. Bonaire heeft op dit moment 61 actieve gevallen van covid-19.