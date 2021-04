KRALENDIJK – Volgens de Bonaire Hotel en Tourism Association (Bonhata) is duidelijkheid over het beleid van Bonaire als het gaat om het toelaten van gevaccineerde toeristen van cruciaal belang. Volgens de belangenvereniging is het ook belangrijk daar nu al helder over te communiceren.

“De vaccinatiegraad op Bonaire neemt gestaag toe en nadert naar verwachting op korte termijn de benodigde 75% om te spreken van ‘groepsimmuniteit’. Er wordt zelfs gestreefd naar een vaccinatiegraad van 85%”, schrijft Bonhata in een zaterdag uitgestuurde persverklaring.

Bonhata wijst er op dat ook in de regio’s waar het grootste deel van onze toeristen vandaan komen, Noord-Amerika en West-Europa, worden steeds meer mensen gevaccineerd tegen COVID-19. “Na ruim een jaar van lockdowns en beperkingen zijn veel mensen plannen aan het maken voor hun zomervakantie of willen graag weer reizen na de zomer. Hier zou Bonaire op in moeten spelen door een duidelijk beleid te presenteren omtrent toelaten van gevaccineerde toeristen, zodat niet alleen zij, maar ook onze inwoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn en voorbereidingen kunnen treffen voor de heropening van ons eiland en onze economie”, stelt Bonhata in haar schrijven.

Duidelijkheid

Volgens Bonhata zijn er reeds veel bestemmingen die al duidelijkheid verschaffen over toekomstige toelating en kan Bonaire zich niet veroorloven om hier de boot te missen. Zo laten populaire duikbestemmingen als Belize en Phuket volledig gevaccineerde reizigers 14 dagen na hun laatste prik toe zonder COVID-test plicht.

Dit neemt een onzekerheid en een grote kostenpost weg bij de reiziger en zal een belangrijk argument vormen in de keuze voor een bestemming. Daarnaast wijst Bonhata op het feit dat de horeca en het bedrijfsleven allerlei maatregelen hebben genomen om mensen weer veilig te kunnen ontvangen.

“Wij vragen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met klem om op zeer korte termijn aan te kondigen dat per 1 Juli 2021 voor reizigers uit landen waarvoor géén vliegverbod geldt, worden toegelaten op vertoning van een bewijs van volledige vaccinatie”, schrijft Bonhata. Daarnaast moet het volgens Bonhata ‘natuurlijk’ de mogelijkheid blijven bestaan voor niet gevaccineerde reizigers om onder de huidige testvoorwaarden toegelaten te worden.