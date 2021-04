Gezaghebber Edison Rijna heeft vandaag duidelijkheid gegeven over de gewenste vaccinatiegraad voor het eiland en de aantallen die nodig zijn om groepsimmuniteit te creëren. Dat deed hij naar aanleiding van vragen van Bonaire.nu.

“De doelgroep waar de gezondheidsautoriteiten van uitgaan voor de vaccinatiegraad van 85 procent is groter dan alleen de mensen die ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Bonaire” aldus de gezaghebber.

Volgens de december 2020-cijfers van Burgerzaken staan er 17.444 mensen van achttien jaar en ouder ingeschreven op het eiland. Hier komen nog de geschatte aantallen van 500 tijdelijke bewoners en 1000 ongedocumenteerde inwoners die niet bekend zijn bij de autoriteiten.

Deze aantallen bij elkaar is het totale aantal mensen dat voor vaccinatie in aanmerking komt en die gehanteerd worden door de gezondheidsautoriteiten: 18.944. Een eenvoudig rekensommetje leert dat 85 procent van dit getal als resultaat 16.102 mensen geeft. In persconferenties wordt het getal 16.000 gebruikt als aantal voor de 85-procentsnorm.

“Het RIVM gaat uit van 70-75 procent van de hele bevolking dus inclusief de mensen jonger dan achttien jaar. Om deze vaccinatiegraad te bereiken voor de hele bevolking is dus minimaal 85 procent nodig van de doelgroep achttien en ouder.” De gezaghebber stelt dat hiervan uit wordt gegaan in het uitvoeringsplan.

Uitvoeringsplan Bonaire – versie 8 februari

Interview met Gezaghebber Rijna