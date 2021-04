Archieffoto – Instagram Ewout Genemans

KRALENDIJK – In december 2020 zijn de opnames voor het nieuwe programma “Ewout aan de grens” op Bonaire gemaakt. Het populaire programma van Ewout Genemans is vanaf 26 april te zien om 20.30 uur op RTL5.

In de docuserie ‘Ewout aan de grens’ worden beelden getoond van acties en werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee en samenwerkende partners in het Caribisch Gebied. Er is op Bonaire, Curaçao en Sint Maarten gefilmd.