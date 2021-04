24 Gedeeld

KRALENDIJK – De afdeling Publieke Gezondheid heeft het dagelijks overzicht van de COVID-19 cijfers in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe overzicht wordt vanaf 15 april gebruikt en is opgebouwd uit zes blokjes met cijfers, drie op een rij bovenaan en drie op een rij onderaan.

In de bovenste rij wordt in het eerste blok het aantal positieve testen vermeld. Er wordt ook aangegeven met hoeveel dit aantal is gedaald of gestegen in vergelijking met de dag ervoor. In het middelste blok is het aantal actieve gevallen opgenomen, ook hier met de vermelding of er gevallen zijn bijgekomen of dat er een daling is. Het derde blok geeft het aantal negatieve testen aan.

In de onderste rij wordt in het eerste blok het aantal mensen vermeld dat is getest. In dit blok wordt ook met cijfers aangegeven hoeveel mensen er in totaal zijn getest. Het middelste blok geeft het aantal mensen aan dat is overleden. In het derde blok wordt aangegeven hoeveel mensen er op het eiland in het ziekenhuis zijn opgenomen en ook hoeveel patiënten uit Bonaire in buitenlandse ziekenhuizen liggen.

In het nieuwe overzicht wordt het aantal mensen dat hersteld is niet meer opgenomen. Het aantal herstelde mensen is te herleiden aan de hand van de daling of stijging van het aantal actieve gevallen. Het aantal mensen in quarantaine wordt in het nieuwe overzicht niet opgenomen. Door de hoge werkdruk tijdens een uitbraak is het niet mogelijk om die goed bij te houden.

De mensen die in quarantaine moeten, worden geïnformeerd en gemonitord door de afdeling Publieke Gezondheid. In drukke tijden worden ze door hun positief geteste contacten geïnformeerd. Ze zijn in zo’n geval zelf verantwoordelijk om de quarantaineperiode af te maken en zich bij klachten voor een test te melden. Met het nieuwe overzicht hoopt de afdeling Publieke Gezondheid de meest belangrijke cijfers dagelijks helder in beeld te brengen zonder dat daarbij veel verklarende tekst nodig is.