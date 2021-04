Kralendijk- De Fractie Coffie, van eilandsraadslid Daisy Coffie, wil van het bestuurscollege weten hoe het staat met het onderzoek naar vermoede onregelmatigheden binnen BonLab.

De fractie wijst er, middels een brief aan BC, op dat de directeur al 16 maanden geleden geschorst is voor het doen van een onderzoek naar de onregelmatigheden, maar dat het proces nooit is afgerond.

Coffie wil nu weten wat de uitkomsten zijn van het uitgevoerde onderzoeken wil ook weten wat de geplande vervolgstappen zijn.