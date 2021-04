Archieffoto tijdens de aankomst van de crashtender op Bonaire.

KRALENDIJK – Vanmiddag, donderdag 15 april, is één van de crashtenders van de brandweer in actie te zien op het Curoil terrein in Hato.

De crashtender wordt preventief ingezet tijdens speciale pompwerkzaamheden bij de opslagtank 1 bij Depot Hato bij Curoil. De brandveiligheidsvoorzieningen op de site van Curoil zijn goed maar de crashtender wordt ingezet om in geval van een incident snel te kunnen optreden.

De crashtenders op Bonaire worden doorgaans enkel ingezet op de luchthaven en zijn bedoeld om adequaat te kunnen optreden in het geval van een vliegtuigbrand. Omdat de werkzaamheden bij Curoil uitzonderlijke activiteiten betreffen, is in overleg met Curoil en de toezichthouders in Europees Nederland, afgesproken om met één van de crashtenders paraat te staan.

Naar verwachting vertrekt de crashtender rond 13.30 uur naar het Depot in Hato. Wanneer de werkzaamheden voltooit zijn rijdt het bijzondere voertuig rond 18.00 uur weer terug naar de brandweerkazerne. Ook op vrijdag 16 april zal de crashtender van 8.00 uur tot 17.00 uur bij Curoil Hato aanwezig zijn.

BKCN verzoekt de burgers van Bonaire om hiermee rekening te houden wanneer zij zich rond deze tijden in het verkeer bevinden. De werkzaamheden van de brandweer op de luchthaven gaan gewoon door.