Gezaghebber Rijna zegt dat het nu mogelijk is om 1000 mensen per dag te vaccineren op Bonaire. Bedrijven en instanties kunnen zich aanmelden om als groep gevaccineerd te worden. Dit moet wel op afspraak gebeuren. De vaccinatielocaties worden uitgebreid.

Van maandag tot en met zaterdag kun je met een afspraak vaccineren van 9 uur ‘s ochtends tot half 6 ‘s avond in de sporthal op de Kaya Amsterdam. Op zaterdag en door de week kun je nu zonder afspraak van half 6 tot half 8 ‘s avonds in de sporthal terecht voor je eerste vaccinatie. Mensen die een tweede vaccinatie nodig hebben moeten dit op afspraak blijven doen. Op zondag van 9 uur ‘s morgens tot half 4 ‘s middags kun je ook bij dezelfde sporthal terecht voor een eerste vaccinatie zonder afspraak.

Vanaf vrijdag 16 april kun je door de weeks van 8 tot 1 zonder afspraak terecht voor een vaccinatie zonder afspraak bij Fundashon Forma, naast het ziekenhuis. Het is de bedoeling om door de week ook de wijken in te gaan om te vaccineren. Dit zal via de media verder bekend gemaakt worden.

Op woensdag blijft het mogelijk om in Rincon gevaccineerd te worden. Dit zal ook zonder afspraak zijn voor de eerste vaccinatie.

“Op het moment dat Bonaire voor 85% gevaccineerd is en iedereen beide prikken heeft gehad, kunnen wij beginnen te denken aan een leven zoals ons leven was, dus een leven zonder extra maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. Daarom doe ik met klem een beroep op iedereen om zich te laten vaccineren.” Aldus gezaghebber Rijna.

De gezaghebber sloot af met de vraag gebruik te maken van de extra mogelijkheden tot vaccineren zoals de vrije inloop en extra locaties en deed een belofte aan het volk; “als wij binnen twee weken het getal van 16.000 mensen die de eerste vaccinatie hebben gehad halen, dan ben ik bereidt hier op Bonaire een testevenement toe te laten zodat wij kunnen beginnen met naar het nieuwe normaal te gaan. Dit is een harde belofte van mij aan jullie met de eis dat de 16.000 gehaald wordt. Hoe langer het duurt voor we de 85% halen hoe langer de maatregelen duren en daar ben ik nu wel een beetje zat van.” Aldus de gezaghebber.