De kwaliteit van het onderwijs in het Caribisch gebied is kwetsbaar. Dat komt vooral door het nijpende personeelstekort op de eilanden, vooral in het primair onderwijs. De veelal kleinschalige schoolorganisaties zijn gevoelig voor uitval van personeel en goede vervanging is schaars. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Goede aansturing door de directeuren is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Wanneer een directeur vertrekt of vanwege personeelsgebrek zelf voor de groep moet staan, kan de aansturing en schoolontwikkeling stagneren, volgens de inpectie.

Daarnaast zijn er scholen die aan grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd moeten bieden, zoals structurele armoede. Ook is de schooltaal voor veel leerlingen niet hun eerste taal. De uitvoering van de zorgstructuur op de scholen, het aanbod van de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ) en de afstemming tussen EOZ en jeugdzorg zijn voor de komende jaren de belangrijkste verbeterpunten.

Kwaliteitsslag

Toch hebben de scholen voor primair onderwijs in Caribisch Nederland de afgelopen 10 jaar een kwaliteitsslag gemaakt. Vergeleken met de situatie van 2008 is sprake van een metamorfose en van een prestatie van formaat van de onderwijsteams, aldus fde inspectie. De investeringen in professionalisering van leraren en schoolleiders wordt zichtbaar in de kwaliteitsverbetering die de scholen doormaakten.

In 2019 lieten alle scholen voldoende kwaliteit van het onderwijsproces zien en voldoende kwaliteitsborging. Het veiligheidsbeleid van de meeste scholen is op orde en er wordt gehandeld in lijn met de aangescherpte wetgeving op het gebied van sociale veiligheid.

De onderwijsresultaten worden nog niet beoordeeld omdat hiervoor geen normen zijn vastgesteld. Dergelijke normen kunnen mogelijk in de toekomst het onderwijsveld richting geven bij het doel- en opbrengstgericht werken, zegt de inspectie.