DEN HAAG – Tijdens de persconferentie gisteravond in Nederland is er door het kabinet nog geen duidelijkheid gegeven over wanneer er weer gereisd mag worden. Het gaat dan om niet-noodzakelijke reizen, waaronder vakantiereizen vallen. Het Nederlandse reisadvies voor de heel de wereld blijft dus negatief.

Premier Rutte en minister De Jonge presenteerden wel een stappenplan om de samenleving in Nederland in drie maanden geleidelijk weer te heropenen, maar daar komt ‘reizen’ niet in voor.

Het stappenplan ziet er zo uit:

In de eerste stap in het openingsplan gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden; vervalt de avondklok; en mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1. Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.



Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten.



Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd.

Overigens geldt er in Nederland, in tegenstelling tot verschillende andere landen, natuurlijk geen reisverbod: het is een negatief reisadvies. Mensen zijn vrij om zich daar wel of niet aan te houden, mits ze aan de testverplichtingen voldoen. Maar de grote touroperators bieden geen pakketreizen aan zolang dit negatieve reisadvies geldt.

Bron: luchtvaartnieuws.nl