41 Gedeeld

Het werk ligt al maanden stil, zonder dat officieel is gecommuniceerd wat het probleem nu eigenlijk is. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Eilandsraadslid Daisy Coffie, van de onafhankelijke fractie Coffie in de eilandsraad, vind het de hoogste tijd dat het bestuurscollege text en uitleg geeft over de problemen die zijn gerezen bij de aanleg van de rotonde die de Kaya Amsterdam en de Kaminda Djabou met elkaar verbinden.

Volgens Coffie wacht de eilandsraad al langer dan 4 maanden over informatie over de gerezen problemen, zonder dat duidelijk is wat nu precies het probleem is en wanneer er een oplossing te verwachten is.

Coffie wil, van het BC, ook weten of de gerezen situatie leidt tot meerkosten en zo ja, wat die dan bedragen.

Lees hier het volledige artikel van onze collega;s van AworBonaire.nu