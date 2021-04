KRALENDIJK – Voor Politie, Marechaussee en Toezicht en Handhaving was het een relatief rustige week. Op vrijdag en zaterdag zijn de meeste overtredingen geregistreerd. In totaal zijn er 63 processen-verbaal uitgeschreven en 6 aanhoudingen verricht. Één bedrijf heeft een proces verbaal ontvangen voor het openen van de zaak.

Dinsdag 6 april

Drie personen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok en werd 1 aanhouding verricht.

Woensdag 7 april

Er zijn in totaal 9 processen-verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

Donderdag 8 april

Bij een controle op het alcohol verbod in de middaguren bij een strand aan de Bulevar E.E.G. werden twee processen-verbaal gegeven en werden een aantal flessen alcohol in beslag genomen. Tijdens de controles op naleving van de avondklok werd één aanhouding verricht voor het niet voldoen aan vorderingen van de politie. Er werden in totaal zes processen-verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

Vrijdag 9 april

Tijdens controle van de avondklok reed een auto tegen de muur van een supermarkt op de kruising van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. De inzittenden stapten uit na de aanrijding en renden weg richting de bosschage in de omgeving van de La Sonrisa Ballpark. Na enkele minuten kwam een jongen aanlopen. Hij vertelde dat hij de bestuurder van de auto was en dat hij eigenlijk zonder reden was weggerend.

De jongen kreeg een proces-verbaal aangezegd in verband met de avondklok. Er zijn 25 processen-verbaal uitgeschreven voor overtreding van de avondklok.

Zaterdag 10 april

Na 20.00 uur werd een horecagelegenheid door het personeel van Toezicht en Handhaving gesloten. Er werden twee aanhoudingen verricht in verband met het overtreden van de avondklok, overtreden van de Opiumwet BES en van de Wet Identificatieplicht. Er werd ook een aanhouding verricht voor bedreiging. Er werden totaal 13 processen-verbaal gegeven voor het overtreden van de avondklok.

Zondag 11 april

Overdag werd een kapsalon gesloten en kreeg een proces-verbaal voor het overtreden van de noodverordening. Na 20.00 uur werd een horecagelegenheid door het personeel van Toezicht en Handhaving gesloten. Een totaal van 3 personen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok. Er werd 1 aanhouding verricht voor bedreiging, openbare dronkenschap en het bieden van weerstand tijdens aanhouding.

Het multidisciplinair team blijft de komende periode actief handhaven. Bij het niet naleven van de noodverordening zal er een proces verbaal worden uitgeschreven.