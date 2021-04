Groepsfoto van de militairen met het KNMI-team (rechts) en gezaghebber Jonathan Johnson en adviseur crisismanagement Marjolein Veneman (links)

SABA – De bouw van een nieuw monitoringstation van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) op de noordkant van Saba maakt goede vorderingen. Een Nederlands Defensie team, gestationeerd op Sint-Maarten, heeft de afgelopen week de apparatuur en bouwmateriaal met een totaalgewicht van ongeveer 2000 kilo, te voet naar boven gedragen. Op locatie, gelegen op de flank van de Mount Scenery vulkaan op zo’n 300 meter hoogte, bouwt een klein team van het KNMI het monitoringstation.

Het KNMI-team is begonnen met de funderingen. Daarna zijn de muren van de bak waarin de seismometer komt te staan geconstrueerd. Ook hebben ze een begin gemaakt met het frame voor de zonnepanelen. Tot slot is de fixatie voor de antenne van het Global Navigation Satellite System (GNSS) gemaakt en de kabel in de kabelbuis gebracht. De mast voor de satellietschotel is opgebouwd. Het meetstation zal van robuuste kwaliteit zijn omdat het sterke winden moet kunnen weerstaan.

De militairen rondden de zware taak van het sjouwen van apparatuur en bouwmaterialen af op donderdag 8 april, en deden dat ruim binnen de oorspronkelijk geplande tijd. Het materiaal voor het meetstation kon alleen te voet worden vervoerd over de North Coast Trail naar de afgelegen en onbewoonde noordkant. Wegen zijn er niet. Een aantal onderdelen waren erg zwaar, zoals bijvoorbeeld de elektronicakast en de generator. En de satellietschotel was erg groot. Ook moesten de militairen betonmortelzakken van elk zo’n 25 kilo plus water naar boven dragen voor het maken van cement.

Met het nieuwe monitoringstation kan het KNMI de vulkaan nog beter in de gaten houden. Het monitoringstation bestaat uit een GNSS en een seismometer. Met de GNSS kan tot op de millimeter nauwkeurig de vervorming van de vulkaan worden gemeten. De seismometer registreert lokale en regionale aardbevingen en deze data zullen ook gebruikt worden voor tsunamiwaarschuwingen. Bijzonder aan dit station is dat het zelfstandig opereert: zonnepanelen voorzien in de stroom en een satellietschotel in de datacommunicatie.

Op donderdag, bezocht de gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, de locatie in Well’s Bay vanwaar de militairen het materiaal naar boven droegen. Hij bedankte hen voor het goede werk en overhandigde daarbij een speldje van het openbaar lichaam Saba aan sergeant-majoor marinier Frank. Saba had een verzoek voor hulp gedaan bij Defensie, die vervolgens mariniers ter beschikking stelde om het transport uit te voeren. De militairen arriveerden op 5 april en keren spoedig terug naar Sint-Maarten. Een klein deel is al vertrokken. Het KNMI-team blijft nog wat langer om het monitoringstation op de Grey Hill af te bouwen en de overige meetapparatuur op het eiland te inspecteren, en waar nodig, te repareren.