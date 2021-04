KRALENDIJK – De scholen en de kinderopvang gaan vandaag weer open op Bonaire. Dit maakte gezaghebber Edison Rijna zondag bekend. Er zijn op het eiland nog steeds veel coronabesmettingen. Maar de docenten zijn wel gevaccineerd, dus het onderwijs kan weer beginnen.

Volgens Rijna is het onderwijs belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel om te leren als voor sociale contacten. De scholen gingen dicht op 18 maart vanwege de sterke toename van het aantal coronabesmettingen.

De lessen in het voortgezet onderwijs zullen op anderhalve meter afstand plaatsvinden. Op basisscholen is dat niet nodig. Ouders mogen niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

De scholen en de kinderopvang informeren de ouders van leerlingen zelf dat ze weer open gaan. Iedere school bepaalt daarbij zelf op welke manier de school weer open gaat. Naast de algemene coronaregels kan de school ook andere regels opstellen die bij die school passen. Wanneer de scholen weer open gaan, kan het toch nog gebeuren dat er besmettingen op school plaatsvinden. Maar met de al opgedane ervaring van de scholen en Publieke Gezondheid, is het mogelijk om snel te handelen.

In geval van een besmetting kunnen de juiste maatregelen worden genomen zonder tot sluiting van klassen of school over te gaan als dat niet nodig is. Publieke Gezondheid heeft voor de scholen op papier gezet wat ze kunnen doen als er bijvoorbeeld een leerkracht besmet raakt, of wanneer een kind verkouden is. De afdeling blijft in contact met de scholen.

Zondag waren er op Bonaire 109 besmettingen. Tien besmette personen liggen in het ziekenhuis, waarvan er vier op de intensive care liggen. Daarnaast liggen twee patiënten in het ziekenhuis op Aruba en vijf in Colombia.