Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:





Administratief Medewerker A – Bureau Bestuursondersteuning

Ben jij op zoek naar een uitdagende administratief functie binnen een enthousiast en boeiend team waar geen uitdaging uit de weg gaat?



Als administratief medewerker bij Bureau Bestuursondersteuning ben jij de eerste aanspreekpunt voor alle departementen, units en inkomende klanten die hebben te maken met de bestuurscollege en de organisatie. U bent administratief duizendpoot en zorgt voor een correct en efficient verloop van de processen binnen bureau Eilandsecretaris – in de meeste ruime zin van het woord – door het leveren van bestuurlijke, secretarieel en administratieve documentaire ondersteuning aan de eiland secretaris en het bestuurscollege bij voorbereiding, verloop en afwikkeling van administratief documenten. De administratief medewerker is ook verantwoordelijk voor het registratie en verloop van alle binnenkomende en uitgaande documenten.

Hoofdtaken:

Verricht administratief werkzaamheden (dossier, filen, ontvangst bezoekers etc.);

Houdt de registratief van bestuurlijk document bij en signaleert benodigde aanpassingen;

Faciliteren en verbeteren van werkprocessen;

Verzorgt de informatieverstrekking aan het bestuurscollege;

Organiseert en faciliteert registratie proces van inkomende en uitgaande documenten;

Verleent ondersteuning bij het opstellen van de conceptagenda’s en van het Eilandsecretaris.

Vereisten:

MBO Niveau 4 bij voorkeur in administratie.

Minimaal 3 jaren ervaring in een administratief of vergelijkbare functie.

Kennis van secretariële, administratieve en management ondersteunende werkzaamheden.

Kennis van de interne administratieve procedures, regelgevingen, taakstelling, structuur enwerkwijze van OLE.

Vaardigheid in het vormen en bijhouden van archief, en in het maken van voortgangsrapportages,overzichten, verslagen en nota’s.

Goed kunnen werken met Microsoft Word, Excel en Outlook.

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse en Engelse taal.

Toont integriteit en handhaaft geheimhoudingsplicht.

Het is noodzakelijk dat je voldoet aan de bovengenoemde vereisten.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 7. De inpassing, met een minimaal $2.164.38 tot een maximaal $3.059.96 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van ervaring en opleiding.

Wil je solliciteren op de functie van Administratief Medewerker Bureau Bestuursondersteuning? Je bent van harte uitgenodigd om schriftelijk te reageren uiterlijk vòòr 12 april 2021 richten aan: Het Bestuurscollege van Sint Eustatius T.a.v mevrouw Francisca Gibbs Unit manager Interne Dienstverlening. Email: [email protected]

Voor een uitgebreide taakomschrijving kan contact worden opgenomen met de wnd. Eilandsecretaris Mw. M. Dijkshoorn- Lopes op email [email protected] Tel: + (599) 318- 2906.