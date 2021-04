KRALENDIJK – Op 11 april 2021 zijn er 109 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Van de 29 binnengekomen testresultaten waren 3 positief. 31 personen zijn hersteld van Covid-19.

Er verblijven in totaal 17 personen in het ziekenhuis door Covid-19. 10 personen zijn in het ziekenhuis op Bonaire, waarvan 4 met intensieve zorg. 2 personen liggen in het ziekenhuis op Aruba en 5 in het ziekenhuis in Colombia.