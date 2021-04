KRALENDIJK – Door de vulkaanuitbarsting op het eiland St. Vincent bereikt de as een hoogte van 8 tot 10 km. Deze as en de bijbehorende vulkanische gassen drijven richting het oosten.

Of vulkanische as en gassen Bonaire kunnen bereiken hangt af van de hoogte waarop de as ingebracht wordt in de atmosfeer en de windrichting op die hoogte. Op dit moment en ook de komende dagen heerst daar een westelijke wind. Mocht het zo zijn dat (In de onderste niveau’s) de vulkanische as Bonaire bereikt, dan zal het gezien de afstand gaan om zeer fijne as.

Met het huidige windregime is dat vooralsnog niet de verwachting. Luchtvaartmaatschappijen zullen de luchtvaartcondities in de gaten houden https://www.ospo.noaa.gov/…/volcanoes/SOUFRIEREST.html) en indien nodig maatregelen treffen.

Vulkanische gassen hebben na het overbruggen van de afstand concentraties bereikt die waarschijnlijk niet zonder meetapparatuur waar te nemen zijn. Deze concentraties zijn niet schadelijk voor de gezondheid.