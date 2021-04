Foto – News784

Het Caribische eiland St. Vincent heeft een rood alarm afgekondigd en een evacuatiebevel uitgevaardigd nadat seismologen waarschuwden voor een mogelijke uitbarsting van de vulkaan La Soufrière, in het noorden van het eiland.

De National Emergency Management Organization van het land zegt op Twitter dat er een “substantiële kans op een ramp” was, en waarschuwde de inwoners om “klaar te staan en je spullen op orde te krijgen”.

Veilige gebieden waar mensen naartoe worden geëvacueerd zijn van North Union tot Kingstown, aan de Bovenwindse kant van het eiland, Barrouallie tot Kingstown aan de Benedenwindse kant en de Grenadine-eilanden. Een cruiseschip van de Royal Caribbean-lijn is op weg naar het eiland om te helpen bij de evacuatie-inspanningen.

De geoloog Richard Robertson zegt dat La Soufrière binnen enkele uren of dagen zou kunnen uitbarsten, volgens de St Vincent onlinekrant News 784. Meetstations hebben lange aardbevingen gemeld, die suggereren dat vers magma de oppervlakte probeert te bereiken, en geven aan dat de vulkaan zich naar “een explosief stadium” beweegt.

Oranje niveau

Er geldt een oranje niveau-waarschuwing, wat betekent dat er sprake is van sterk verhoogde seismische activiteit of fumarolische activiteit, of beide, of andere zeer ongebruikelijke symptomen. Uitbarstingen kunnen optreden met een in minder dan 24 uur. Bewakingssystemen worden continu bemand en er is regelmatige visuele inspectie of potentiële ventilatiezones, evenals continue grondvervorming en hydrothermische bewaking.

La Soufrière is sinds november vorig jaar steeds actiever. Maandag meldden onderzoekers van de University of the West Indies dat het meetstation een “zwerm kleine vulkaantektonische aardbevingen” had gedetecteerd, die gestaag in omvang toenam.

“De aardbevingen vonden plaats onder de top van de vulkaan op 6 km diepte. De grootste gebeurtenis bereikte de magnitude van 3,5 die werd gevoeld door bewoners die dicht bij de vulkaan woonden, ”zei de UWI in een verklaring.

De meest verwoestende uitbarsting van La Soufrière vond plaats in 1902, toen ongeveer 1.600 mensen de dood vonden.