Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur lanceert samen met de verschillende stakeholders een plan voor herstel van het toerisme, het Tourism Recovery Plan. Het plan omvat een groot aantal activiteiten die de al langer gewenste transitie naar kwaliteitstoerisme bevorderen waardoor met minder toeristen hogere inkomsten gegenereerd kunnen worden, terwijl tegelijkertijd de kernwaarden van Bonaire (rust, natuur en cultuur) beter beschermd worden.

Het grotendeels stilvallen van het toerisme als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft onze lokale economie ernstig aangetast. Maar het biedt Bonaire wel de unieke kans om een herzien beleid in te voeren conform de aanbevelingen van het in 2017 gepubliceerde Strategic Tourism Master Plan – STMP. In de aanbevelingen van het STMP is meer betrokkenheid van onze gemeenschap opgenomen en het aantrekken van de actieve toerist met een ruimer budget. Het Tourism Recovery Plan is samengesteld met input van verschillende stakeholders en deskundigen, waaronder TCB, BONHATA, de Kamer van Koophandel, BBE en deelnemers aan de sessies van het Masterplan. De kern van het Tourism Recovery Plan is om kwaliteitstoerisme aan te trekken dat in de eerste plaats ten goede komt aan de Bonairiaanse gemeenschap, door middel van het aanbieden van unieke en authentieke ervaringen. Het Tourism Recovery Plan heeft drie doelen: de bestaande markten herstellen met een hoger gemiddeld bestedingsniveau, het toeristisch product diversifiëren en de betrokkenheid en participatie van de lokale gemeenschap vergroten.

Er dienen unieke ervaringen gecreëerd te worden door de toerist dichter bij de natuur te brengen, meer connectie tussen de toerist en onze mensen en onze cultuur te bewerkstelligen en meer soorten activiteiten te bedenken die zowel overdag als ‘s avonds uitgevoerd kunnen worden. De focus zal op diversificatie liggen, zoals sporttoerisme, ‘digitale nomads’, privé jachten en meer selectief gekozen cruiseschepen. Om dit te bereiken gaat er gewerkt worden aan algemene verbetering van onze infrastructuur.

Participatie van de lokale gemeenschap in de ontwikkeling van het toerisme en waardering van de lokale identiteit en cultuur zijn essentieel voor een duurzame toeristische bestemming. Om deze participatie te verwezenlijken gaat er geïnvesteerd worden in een certificatie- en bewustwordingsplan voor Bonairianen. De gemeenschap zal goed geïnformeerd en voorbereid worden om voordeel te kunnen halen uit het toerisme en de toerist de beste ervaring mee te kunnen geven. De Bonairiaanse gemeenschap gaat aangemoedigd worden om zelf gebruik te maken van het toeristisch product, zodat zij vanuit eigen ervaring bij kan dragen aan de promotie.

De prioriteit van het Bonairiaanse eilandbestuur is om de groei van economische welvaart hand in hand te laten gaan met de toename van het welzijn van de bevolking. Hierbij gebruik makend van de samenwerking en kennis van onze eigen mensen en partners. Om dit te bereiken is het van groot belang dat de visie door de gemeenschap gedragen wordt en dat elke inwoner en elk bedrijf bijdraagt. Het eilandbestuur en TCB gaan actief op zoek naar samenwerking met de private sector, om op een efficiënte manier resultaten te bereiken. Het Tourism Recovery Plan schept het kader om de ontwikkeling te versnellen, waarbij de implementatie een gezamenlijke inzet moet zijn met participatie van de sector en onze gemeenschap.

Voor meer informatie of om het Tourism Recovery Plan te lezen kunt u https://www.tourismbonaire.com/strategictourismplan bezoeken of de Facebookpagina Bonaire Tourism Recovery Plan.