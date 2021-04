KRALENDIJK – Een logopediepraktijk op Bonaire heeft haar jonge klanten een thuis-oefenpakket aangeboden omdat de kinderen door de coronamaatregelen niet in de praktijk kunnen worden behandeld.

“We vroegen ouders of zij behoefte hebben aan online logopedie voor hun kind of gewoon opdrachtjes per post om met hun kind te oefenen. De reacties waren verschillend omdat de situaties/mogelijkheden per gezin/huishouden erg uiteen lopen. Sommigen hebben helemaal geen internet of laptop, anderen voelen veel druk met het volbrengen van de thuis – school activiteiten.” Aldus logopedist Ankie Franssen

Daarom heeft de praktijk, in goed overleg met de ouders, besloten om op maat Oefen-Pret pakketten samen te stellen. Het pakket bevat woordenschat-articulatie-taal-mondmotorische oefeningen en adviezen en spelideeën in Papiamentu/Nederlands of Spaans, knutselspullen waaronder een schaartje, lijm, ballonnen, beloningskaarten & stickers, tandenborsteltjes, bellenblaas, stiften, wasco, potloden en een foto van de logopedist.

Inmiddels zijn de pakketten uitgedeeld onder de kinderen die de praktijk normaal bezoeken.

De reacties zijn positief volgens Franssen. “Een meisje uit Rincon bleef maar zwaaien en dankjewel roepen, zo fijn! Een vader reageerde: “Bedankt voor de moeite, ik heb het mapje net opgehaald. Ziet er heel leuk uit allemaal, J. is ook enthousiast. Zo leuk (en goed) dat jullie dit doen voor de kinderen!”