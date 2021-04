11 Gedeeld

Buddy Dive was het quarantainehotel in 2020, welke locaties nu zijn aangewezen is nog niet bekend

KRALENDIJK – Vanaf 8 april 2021 gaan reizigers uit Latijns-Amerika en de andere landen waarvoor al een vliegverbod geldt, bij aankomst op Bonaire 10 dagen op eigen kosten in centrale quarantaine. Dat gebeurt op centrale plaatsen die door gezaghebber Edison Rijna zijn aangewezen.

Het gaat om passagiers uit Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. In Latijns-Amerika is er een verhoogde kans op het Braziliaanse type van het coronavirus. Met de verplichte PCR test vijf dagen na aankomst wil Bonaire voorkomen dat het Braziliaanse type virus op het eiland verspreid kan worden.

Kinderen tot 13 jaar die met volwassenen meereizen, gaan ook in quarantaine. Vijf dagen na aankomst kunnen reizigers in quarantaine op eigen kosten een PCR test laten afnemen, kinderen tot 13 jaar hoeven dat niet te doen. Het testresultaat moet naar de afdeling Publieke Gezondheid worden gestuurd. Bij een negatief testresultaat kunnen de reizigers en de kinderen tot 13 jaar uit quarantaine.

Wat de kosten per persoon precies worden hangt af van de locatie en het aantal personen op de kamer. Bij iedereen is dit verschillend. Het kan volgens het OLB tussen $50 tot $100 per persoon per dag worden.

Er was al een tijd een vliegverbod voor directe vluchten vanuit de landen die hierboven worden genoemd. De verplichte test(en) voor vertrek blijven voor deze passagiers ook van kracht. Alle reizigers van 13 jaar en ouder moeten voor vertrek naar Bonaire een negatieve PCR/NAAT test hebben, de test moet maximaal 24 uur voor vertrek worden afgenomen. Een andere mogelijkheid is om een negatieve PCR test te hebben afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst in combinatie met een negatief antigeen testresultaat. De antigeentest moet maximaal 24 uur voor vertrek zijn afgenomen.

Bonaire is sinds 18 maart van dit jaar voor twee weken in lockdown door het hoge aantal besmettingen. Gezaghebber Edison Rijna heeft afgelopen donderdag de lockdown met twee weken verlengd tot 16 april 2021. Door het hoge aantal besmettingen staat de zorg op het eiland onder druk. Vorige week zijn vijf Covid-19-patiënten uit Bonaire naar ziekenhuizen buiten het eiland overgebracht. Daarom moeten inwoners en bezoekers zich aan de basismaatregelen houden.